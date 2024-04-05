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Указ подписан. Российских пенсионеров, у которых есть стаж с 2002 по 2014 год, ждет сюрприз с 5 апреля

Указ подписан. Российских пенсионеров, у которых есть стаж с 2002 по 2014 год, ждет сюрприз с 5 апреля

udm.aif.ru

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Пенсионерам было сообщено о новом развитии, которое затрагивает людей, отработавших стаж в нулевые годы и позднее.

Согласно информации от пенсионного эксперта Сергея Власова, граждане смогут увеличить размеры своих пенсионных выплат благодаря важному решению суда. Эта новость была приведена в материале агентства PRIMPRESS.

Эксперт отметил, что стаж, накопленный в нулевые годы, имеет большое значение для граждан наряду с советским стажем и другими периодами. Особенно важно обратить внимание на стаж с 2002 года, поскольку с того времени пенсии начали расчитываться по новой схеме. Вместо общего количества отработанных лет теперь основное значение имеет накопленное количество пенсионных баллов.

Пенсионные баллы формируются из суммы страховых взносов, которые направляются в Социальный фонд. Однако не все работодатели делают это по разным причинам, что может привести к потере коэффициентов и, как следствие, уменьшению пенсии или ее части.

Однако благодаря решению Верховного суда, пенсионеры могут ожидать улучшения своего положения. Суд постановил, что периоды стажа с 2002 по 2014 год будут учитываться. Это решение было принято на примере одного россиянина, который не получил перерасчет пенсии из-за отсутствия данных о страховых взносах. Верховный суд признал, что в данном случае имеется социальная несправедливость и что такие ситуации должны быть решены в пользу работников.

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