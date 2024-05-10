Указ подписан: российских пенсионеров обяжут платить еще четыре налога

Навигация по сложным вопросам налогов и льгот может быть непростой задачей, особенно для пенсионеров. В России существуют финансовые правила, которые старшему поколению стоит учитывать, чтобы избежать неожиданных обязательств.

Как сообщает агентство «Прайм», пенсионеры, продолжающие работать, обязаны платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Кроме того, этот налог применяется к доходам от аренды недвижимости. Важно помнить, что ставки налога могут различаться в зависимости от формы занятости пенсионера: как самозанятого или работающего по другим схемам.

Налоги касаются не только заработка. Если пенсионер решает продать квартиру до истечения минимального срока владения, ему также придется заплатить налог на прибыль. Более того, проценты с банковских вкладов, превышающие 150 тысяч рублей, также подлежат налогообложению.

Пенсионеры имеют право на льготы по налогу на имущество, но только на один объект из каждой категории недвижимости. Например, если у пенсионера несколько квартир или гаражей, налоговая льгота будет применена только к одному из объектов, а за остальные придется платить налог.

Транспортные налоги также варьируются в зависимости от региона. В Санкт-Петербурге пенсионеры освобождаются от транспортного налога за определенные виды автомобилей. В Москве льготы применяются к другим категориям граждан. Пенсионерам важно знать, как местные законы регулируют льготы в их регионе проживания.

Осведомленность о таких нюансах поможет пенсионерам эффективно использовать свои налоговые льготы и избежать ненужных расходов.