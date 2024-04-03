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Указ подписан. Российских пенсионеров, которым от 55 до 85 лет, ждет большой сюрприз в апреле

Указ подписан. Российских пенсионеров, которым от 55 до 85 лет, ждет большой сюрприз в апреле

ryazanovskoe.ru

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В апреле этого года пенсионеры России встретятся с приятным нововведением, которое обещает значительно обогатить их социальную жизнь.

Программа, нацеленная на граждан старше 55 лет, получит расширение по всей стране, предлагая новые форматы для проведения досуга.

Анастасия Киреева, эксперт в области пенсионного обеспечения, поделилась деталями этой инициативы. Суть программы заключается в создании центров общения для старшего поколения, которые станут местами встречи, обучения и развития для пенсионеров. Эти центры предоставят пожилым людям возможность участвовать в мастер-классах, образовательных курсах и спортивных активностях, способствуя их социальной активности и общению.

Эти учреждения, разместившиеся в помещениях, освободившихся после реорганизации некоторых фондов, станут доступны для всех пенсионеров старше 55 лет. Они смогут бесплатно наслаждаться разнообразными активностями, от обучения компьютерной грамотности до участия в дискуссионных клубах.

Указ о создании таких центров уже подписан, и их число по всей стране предстоит увеличить в апреле, предоставляя пожилым гражданам больше возможностей для активного и содержательного времяпровождения. Эта инициатива подчеркивает важность внимания к потребностям старшего поколения, способствуя их полноценному участию в общественной жизни.

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