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Указ подписан: россияне с 1 июля больше не смогут брать кредиты

На последнем пленарном заседании Государственная Дума РФ приняла в первом чтении новый законопроект, который внесет изменения в процедуру регистрации кредитных сделок.

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На последнем пленарном заседании Государственная Дума РФ приняла в первом чтении новый законопроект, который внесет изменения в процедуру регистрации кредитных сделок.

Согласно законопроекту, с 1 июля 2024 года каждый гражданин сможет установить запрет на оформление на его имя любых потребительских кредитов или займов. Это нововведение направлено на предотвращение мошенничества, связанного с использованием украденных персональных данных.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что инициатива призвана ответить на многочисленные запросы граждан, которые столкнулись с проблемой мошеннического оформления кредитов. «Законопроект позволит установить надежную защиту от действий мошенников, которые оформляют кредиты, используя чужие данные», — заявил Володин.

Заместитель председателя Комитета Госдумы по защите конкуренции Антон Гетта указал на увеличение случаев кибермошенничества, особенно активных при дистанционном оформлении кредитов. По его словам, новые меры позволят не только защитить граждан от мошенников, но и предотвратить навязывание ненужных услуг и товаров.

Механизм самозапрета

Для активации самозапрета граждане смогут подать заявление через МФЦ или портал госуслуг, указав свой СНИЛС. Если потребуется отменить запрет, например, для получения необходимого кредита, это также можно будет сделать через заявление, и ограничения будут сняты в течение суток.

Депутаты подчеркивают, что механизм самозапрета особенно актуален для людей пожилого возраста и лиц с импульсивными поведенческими реакциями, которые могут стать жертвами мошенников или совершить необдуманные финансовые решения.

Первый заместитель главы фракции Единой России Дмитрий Вяткин отметил, что несмотря на предлагаемые удобства, важно учитывать, что не все пожилые люди могут использовать цифровые технологии для доступа к услугам. Однако, как добавил глава Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, в МФЦ будут созданы все условия для обеспечения доступа к необходимым услугам.

Эти изменения позволят гражданам более контролировать свою кредитную активность и предотвратить возможные мошенничества, обеспечивая дополнительный уровень защиты личных финансов, сообщает rg.ru.

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