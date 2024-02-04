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· Алина Алмакаева

Указ подписан: россиянам, у которых есть дача или огород сообщили о новом штрафе в 2024 году

Указ подписан: россиянам, у которых есть дача или огород сообщили о новом штрафе в 2024 году

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Российским гражданам, имеющим земельные участки или дачи, были объявлены о новых штрафах, которые вступят в силу в 2024 году. В феврале депутаты Госдумы планируют рассмотреть соответствующие поправки в Земельный кодекс РФ в первом чтении, а осенью 2023 года данный документ уже получил предварительное одобрение.

Опережая всеми, предлагаем авторам инициативы настаивать на очищении участков и смежных территорий от борщевика сосновского, растение которого способно производить до 20 000 семян.

Этот многолетник представляет опасность для окружающей среды и человека, так как его токсичные масла, попадая на кожу, вызывают ожоги, которые довольно долго заживают и могут вызывать дерматит.

Депутаты Госдумы планируют обязать владельцев огородов и дач проводить профилактику распространения сорных растений, в первую очередь борщевика. Подробный список сорных растений, которые должны будут быть устранены на участках, предстоит составить парламентариям.

За уклонение от этой обязанности уже предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от 20 000 до 50 000 рублей.

В случае одобрения инициативы, поправки в Земельный кодекс РФ начнут действовать с 1 сентября 2024 года.

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