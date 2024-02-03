Указ подписан. Россиянам на карточки поступит новая путинская выплата по 10 тысяч рублей, ожидайте уже в феврале

Ожидается изменение размера пенсионных выплат для пожилых граждан в феврале. Многие пенсионеры столкнутся с изменениями в сумме пенсионных выплат. Пенсионный специалист Сергей Власов прокомментировал процентное соотношение, на которое изменятся пенсии в ближайшее время. Пожилые люди, в том числе пенсионеры, являются одной из наиболее уязвимых социальных групп. Именно поэтому они вынуждены полагаться на индексацию пенсий и регулярные выплаты, будь то ежемесячные или однократные.



В соответствии с Указом №486, все, кто имел право на получение любого вида пенсии (страховой, социальной и других видов) на 31 августа 2021 года, получили выплату в размере 10 000 рублей. Такое решение было принято для компенсации увеличения цен из-за инфляции. Благодаря проведению беззаявительного утверждения большинство пенсионеров уже получили выплаты в сентябре 2021 года. Теперь выполнение этого Указа осталось только для небольшой группы людей.



Для получения однократной выплаты в 2024 году пенсионерам, удовлетворяющим определенным критериям, потребуется подать заявление. Деньги для военных и работников правоохранительных структур будут выделены из бюджетов их ведомств.Остальные пенсионеры будут получать выплаты из бюджета Социального фонда РФ. Важно помнить, что пенсионеры, не являющиеся постоянными резидентами России, но проживающие в одном из регионов, должны обратиться в любое отделение Пенсионного фонда РФ лично.