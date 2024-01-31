Новости России
· Ульяна Сенько

Указ подписан. Россиянам на банковские карты поступит новая путинская выплата по 10 тысяч рублей уже с 1 февраля

Указ подписан. Россиянам на банковские карты поступит новая путинская выплата по 10 тысяч рублей уже с 1 февраля

dzen.ru

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Известно, что в настоящем году российских пенсионеров ожидают не только индексация пенсий на 7,5%, но и ряд других изменений в сфере государственных денежных выплат, как сообщает портал progorod59.

Поскольку пожилые граждане и пенсионеры являются одной из наиболее уязвимых социальных групп, им регулярно предоставляются ежемесячные выплаты, известные как пенсии, которые периодически подвергаются индексации, то есть повышению. Кроме того, существуют и другие выплаты, включая единовременные. Например, в 2021 году все граждане России, имеющие право на получение ежемесячных денежных средств от государства, социальных или страховых пенсий, автоматически получили 10 000 рублей, без необходимости подачи заявления. Однако те, кто не получил указанные средства, могут обратиться в любой Социальный фонд для подачи заявления на соответствующую выплату. Эти изменения направлены на улучшение финансового положения пожилых граждан, сделавших их социальное обеспечение более справедливым и доступным.

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