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· Ульяна Сенько

Указ подписан. Россиян ждут 10 выходных в апреле

Указ подписан. Россиян ждут 10 выходных в апреле

danretail.ru

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В апреле текущего года жители России столкнутся с изменениями в стандартном расписании рабочих дней, обеспечивающими им дополнительный отдых за счет включения праздничных дней.

Эти изменения позволят гражданам наслаждаться до десяти выходными днями, внося разнообразие в обычный трудовой календарь.

Согласно официальному утверждению, апрель обеспечит работникам 21 день для выполнения профессиональных обязанностей. В соответствии с традиционным графиком работы, это означает, что при обычной пятидневке с восьмичасовым рабочим днем люди отработают примерно 168 часов. Для тех, чей рабочий график сокращен до 36 часов в неделю, общее число рабочих часов в апреле уменьшится до 151.

Интересно отметить, что апрельские праздничные дни связаны с началом майских торжеств, что предоставляет россиянам уникальную возможность для отдыха и занятий личными делами. Это изменение рабочего графика демонстрирует внимание государства к благополучию своих граждан, предоставляя им дополнительное время для восстановления и зарядки новыми силами.

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