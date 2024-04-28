Новости России
· 16+ · Артем Акчурин

Указ подписан: россиян заставят снимать кондиционеры и запретят их устанавливать

Указ подписан: россиян заставят снимать кондиционеры и запретят их устанавливать

Подписаться в Telegram

С приходом теплой погоды многие жители России задумываются о установке кондиционера, чтобы с комфортом переживать жаркие дни. Но перед тем, как приступить к установке, необходимо учесть важные юридические и технические аспекты, чтобы избежать возможных конфликтов и проблем.

Согласно решению высшей судебной инстанции в России, для установки кондиционера на фасаде здания требуется согласие жильцов. Это согласие должно быть оформлено на общем собрании, где присутствуют не менее 2/3 жильцов, и решение должно быть принято большинством голосов.


Перед установкой кондиционера необходимо убедиться, что стены здания выдержат дополнительную нагрузку, соблюдены нормы по шуму и обеспечен отвод конденсата. Для исторических зданий требования могут быть еще более строгими, чтобы сохранить их исторический облик.

Несоблюдение этих правил может привести к серьезным последствиям, включая жалобы соседей и демонтаж оборудования. Соблюдение закона не только избавляет от юридических проблем, но и помогает поддерживать дружеские отношения с соседями. Правильная установка кондиционера улучшает качество жизни, обеспечивает комфорт в жару и подчеркивает соответствие выполненных процедур закону.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

7 часов назад

Географические особенности: в Татарстане изменится время намазов

Интересное в Казани

день назад

Трудолюбие как ключ к успеху: основатель стоматологической клиники начинает рабочий день в 4 утра

установить сетку от тараканов стоимость

Новости Татарстана

21 час назад

В Татарстане не стали отменять массовые мероприятия в честь Дня Победы

Интересное в Казани

2 дня назад

Запрещено читать на ночь: 3 откровенных истории казанцев, после которых вы не будете откладывать лечение зубов

замена монитора на ноутбуке цена lenovo в Москве

Новости Казани

день назад

Ученица лицея №131 в Казани победила на Менделеевской олимпиаде по химии в Китае

Новости Татарстана

день назад

«Без мигрантов ... вопрос не решим»: Эмиль Губайдуллин о дефиците рабочих

Новости Татарстана

18 часов назад

Огонь перекинулся на соседнюю квартиру: в Казани в многоэтажном доме бушует пожар

Новости Казани

23 часа назад

В центре Казани сгорел деревянный частный дом

Новости Казани

5 часов назад

В ДУМ РТ не оценили танцы блогера Айталиева на фоне Кул Шарифа
Новости Татарстана
2 дня назад

В Казани этой ночью была «кровавая» Луна

В Казани этой ночью была «кровавая» Луна

Новости Казани

час назад

В Казани водитель Peugeot не уступил дорогу мотоциклу Yamaha и столкнулся с ним

Интересное в Казани

день назад

Трудолюбие как ключ к успеху: основатель стоматологической клиники начинает рабочий день в 4 утра

Новости Татарстана

2 часа назад

Один футболист покинул ФК «КАМАЗ»

Новости Татарстана

2 часа назад

Жителям Татарстана рассказали о графике работы медучреждений в праздничные дни
В квартире жила многодетная семья: подробности пожара в многоэтажке на Четаева
Новости Казани
5 часов назад

В квартире жила многодетная семья: подробности пожара в многоэтажке на Четаева

Новости Татарстана

3 часа назад

Почти на 20% сократился выпуск автомобилей в Татарстане

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане 4-тонной плитой придавило рабочего

Новости Казани

3 часа назад

В Казани с начала года произошло 258 ДТП
Красота спасет мир: как казанские девушки привлекают парней этой весной
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Красота спасет мир: как казанские девушки привлекают парней этой весной