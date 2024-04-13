Указ подписан: россиян заставят снять кондиционеры и запретят их устанавливать

Весна уже пришла, принеся с собой тепло, а лето не за горами, предвещая жаркие дни. Многие жители России задумываются о приобретении и установке кондиционера. Однако, это решение может столкнуться с рядом проблем, если не учесть все тонкости.

Верховный суд Российской Федерации вынес решение о запрете установки кондиционеров на фасады домов без согласования с другими собственниками помещений. Разрешение на это необходимо получить на общем собрании жильцов, где две трети собственников должны высказаться за. В противном случае, установка кондиционера запрещена.

Хотя закон не прямо указывает на необходимость согласования с соседями для установки кондиционера, это становится очевидным из общих положений жилищного кодекса, в частности, из статьи 36, которая регулирует право собственности на общее имущество в многоквартирном доме.

Запрет на установку внешних блоков сплит-систем имеет объяснение. Фасад здания относится к общему имуществу жильцов, поэтому установка кондиционера на нем требует одобрения других собственников.

После получения одобрения соседей важно убедиться в прочности несущей стены и правильности отведения конденсатной воды. Отводить ее по фасаду или попадание на чужие площадки недопустимо. Согласно правилам, конденсат должен сливаться в канализацию. Кроме того, внешние блоки сплит-систем не должны издавать лишний шум, иначе жильцы могут обратиться в суд, что может привести к демонтажу оборудования и выписке штрафа за нарушение сроков.

Если кондиционер уже установлен, нет необходимости демонтировать его, пока кто-то не обратится с жалобой на его незаконность или неудобство для соседей.

Также стоит помнить, что установка кондиционера на здания, включенные в перечень объектов культурного наследия, строго запрещена.