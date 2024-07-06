Указ подписан: россиян начнут штрафовать за отсутствие ОСАГО в автоматическом режиме

Российские водители могут столкнуться с новым порядком штрафов за езду без полиса ОСАГО, который планируется внедрить с помощью системы видеофиксации.

Инициатива разрабатывается совместно Министерством внутренних дел, Центральным банком России и Российским союзом автостраховщиков. Обсуждение данного предложения ожидается в Государственной Думе в начале августа текущего года, что приурочено к завершению весенней сессии.

Согласно плану, система автоматически будет идентифицировать автомобили без действующего страхового полиса по государственным номерам через сеть дорожных камер. Предложение предусматривает наложение штрафа не более одного раза в сутки, но продолжительность таких проверок не ограничена, что может привести к значительным финансовым последствиям для водителей. По оценкам, суммарные штрафы за месяц могут достигать до 25 тысяч рублей.

В рамках подготовки к внедрению были успешно проведены тесты системы, подтвердившие её работоспособность. Чтобы обеспечить эффективность меры, предусматривается синхронизация данных Национальной страховой информационной системы с базами данных ГИБДД.

Эта инициатива направлена на укрепление соблюдения требований по страхованию и увеличение общей безопасности на дорогах. Ожидается, что нововведение поможет уменьшить количество незастрахованных транспортных средств, способствуя тем самым повышению ответственности среди водителей и снижению аварийности на дорогах.