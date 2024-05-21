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Указ подписан: россиян готовят к появлению новой валюты

Согласно прогнозам Центрального банка России, запуск цифрового рубля ожидается не ранее 2025 года, а его полноценное внедрение может занять от пяти до семи лет.

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Согласно прогнозам Центрального банка России, запуск цифрового рубля ожидается не ранее 2025 года, а его полноценное внедрение может занять от пяти до семи лет. Это представляет собой значимый шаг в развитии финансовой системы страны, который может изменить способы проведения финансовых операций.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина подчеркнула важность постепенного и естественного перехода на цифровой рубль для всех участников рынка. Пользователям будет предоставлена возможность выбора средств оплаты в соответствии с их предпочтениями.

Цифровой рубль представляет собой дополнительную форму национальной валюты, помимо наличных и безналичных расчетов. Его внедрение может существенно изменить динамику денежных операций среди россиян, и, согласно прогнозам, его доля в транзакциях может достичь 41% уже через год после старта.

Этот переход открывает новые возможности, но также представляет вызовы. Цифровой рубль может повлиять на ежедневную жизнь, упростив процесс расчетов. Однако вместе с этим возникают вопросы о безопасности, защите данных и доступности для всех слоев населения. Подробнее об этом можно узнать на ресурсе ngnovoros.ru.

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