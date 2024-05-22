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Указ подписан: россиян готовят к появлению новой цифровой валюты

Этот переход может стать историческим событием в развитии финансовой системы страны в ближайшем будущем.

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По прогнозам Центрального банка России, начало внедрения цифрового рубля ожидается не ранее 2025 года, а полная его адаптация потребует от пяти до семи лет. Этот переход может стать историческим событием в развитии финансовой системы страны в ближайшем будущем.

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ, подчеркнула необходимость постепенного и естественного перехода на цифровой рубль для всех участников рынка. Важно, чтобы люди могли самостоятельно выбирать средства платежей, которыми пользоваться.

Цифровой рубль обещает стать третьим типом национальной валюты, дополнив наличные и безналичные расчеты. Он может занять значительную долю в денежных операциях россиян, и если новая валюта будет удобной и востребованной, то уже через год после запуска ее доля в транзакциях может достичь 41%.

Этот шаг открывает множество возможностей и вызовов. Цифровой рубль может изменить нашу повседневную жизнь, упростив и ускорив расчеты. Однако с ним возникнут новые вопросы о безопасности, конфиденциальности данных и доступности для всех слоев населения. Об этом сообщает ngnovoros.ru.

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