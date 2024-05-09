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Указ подписан. Разовая выплата российским пенсионерам по году рождения в 20 тысяч рублей начнется с 9 мая

С 5 мая пенсионерам некоторых регионов России, достигшим определенных возрастных рубежей, начали выплачивать значительные единовременные пособия.

vrubcovske.ru

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С 5 мая пенсионерам Санкт-Петербурга и Ленинградской области, достигшим определенных возрастных рубежей, начали выплачивать значительные единовременные пособия:

  • 15 000 рублей при достижении возраста 90 лет.
  • 20 000 рублей при достижении возраста 95 лет.
  • 25 000 рублей при достижении 100 лет и старше, причем выплата повторяется ежегодно для тех, кто уже отметил 100-летний юбилей.

Условия для получения пособия

Чтобы получить единовременную выплату, пенсионер или его законный представитель должны подать заявление в органы социальной защиты. Они обязаны предоставить подтверждающие документы о возрасте юбиляра.

Кто имеет право на получение

Пособия доступны для пенсионеров, которые отпраздновали свой юбилей в текущем году, а также для тех, кто достиг этих возрастных отметок в предыдущие месяцы и по кому уже принято положительное решение.

Когда начнутся выплаты

Выплаты уже стартовали 5 мая и продолжают осуществляться в порядке поступления заявлений. Процедура распределения средств осуществляется в строгом соответствии с нормативными документами социальной защиты.

Как получить дополнительную поддержку

Пенсионеры, достигшие указанных возрастных рубежей, могут также обратиться в местные органы соцзащиты за дополнительными льготами или преимуществами. Специалисты подскажут, как оформить выплаты и на что еще пенсионеры могут рассчитывать по программам поддержки.

Эти выплаты являются значимой мерой социальной поддержки и служат признанием заслуг и долголетия пенсионеров. Пенсионерам Санкт-Петербурга и Ленинградской области рекомендуется внимательно ознакомиться с условиями получения, чтобы не упустить эту финансовую помощь.

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