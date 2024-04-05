Новости России
· Ульяна Сенько

Указ подписан. Разовая выплата российским пенсионерам 10 тысяч рублей начнется с 5 апреля

Указ подписан. Разовая выплата российским пенсионерам 10 тысяч рублей начнется с 5 апреля

yur-gazeta.ru

Подписаться в Telegram

В апреле 2024 года российские пенсионеры получат дополнительные разовые выплаты, которые начнут поступать уже с 3 числа месяца.

Это финансовое поощрение, которое в большинстве случаев составит 10 тысяч рублей, будет начислено вместе с обычной пенсией, по данным PRIMPRESS.

Эксперт в области пенсионного обеспечения Анастасия Киреева объяснила, что эти выплаты связаны с памятными датами мая, и их могут ожидать разные категории пенсионеров. «Ко Дню Победы и другим знаменательным датам мая, пожилым гражданам начислят единоразовые выплаты от федерального бюджета, причем зачисление произойдет уже в апреле, начиная с 3-го числа», – отметила Киреева.

В региональном масштабе пенсионеры также могут рассчитывать на дополнительные средства, связанные с празднованием важных дат. Размер этих выплат может варьироваться от 10 до 25 тысяч рублей в зависимости от региона. Например, пенсионеры Подмосковья могут ожидать значительные выплаты.

Правительственные указы, регламентирующие эти выплаты, уже подписаны, и деньги будут постепенно поступать пенсионерам вместе с их апрельскими пенсиями, обеспечивая дополнительную поддержку в преддверии праздничных дат.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

К саммиту БРИКС в Казани построят самый большой детский парк в Татарстане

Гид по скидкам Казани

день назад

Редакция собрала список полезных сервисов, которые сделают вашу жизнь проще

почему в доме тараканы

Новости Татарстана

день назад

На рынке «Привоз» в Казани прошла облава на нелегальных мигрантов

Интересное в Казани

3 дня назад

От строительства дома «для себя» до создания строительной компании «Дом»: история успеха

ремонт стиральных машин electrolux на дому в Москве

Новости Татарстана

день назад

Летевший в Нижнекамск БПЛА засекли за час до удара

Новости Татарстана

день назад

Пробка 4,5 - 5 км: несколько аварий парализовали Мамадышский тракт в Казани

Новости Татарстана

день назад

Появилась петиция по переименованию улицы Дзержинского в улицу Райана Гослинга в Казани

Новости Татарстана

день назад

В Нижнекамске Татарстана предприятия возобновили работу после проверок

Новости Татарстана

день назад

В Казани машина наехала на авто ДПС
Новости Татарстана
38 минут назад

Метеоролог КФУ: В Татарстане снег может выпасть еще в конце апреля или в мае

Метеоролог КФУ: В Татарстане снег может выпасть еще в конце апреля или в мае

Новости Татарстана

23 минуты назад

В Татарстане ожидаются ветер до 15 м/с и гололедица

Гид по скидкам Казани

день назад

Редакция собрала список полезных сервисов, которые сделают вашу жизнь проще

Новости Татарстана

час назад

В Казани подросток попробовал наркотики, которые нашел в заброшке, и погиб

Новости Татарстана

2 часа назад

Популярная ведущая Гульназ Сафарова будет лицом «Новой татарской песни»
В Казани молодая девушка упала с моста в воду
Новости Татарстана
час назад

В Казани молодая девушка упала с моста в воду

Новости Татарстана

3 часа назад

СберМаркет узнал, сколько стоит приготовить борщ и суп в Казани

Новости Татарстана

4 часа назад

В Татарстане мать оставила сына-инвалида дома одного и он вышел из окна. Возбуждено дело

Новости Татарстана

4 часа назад

В Татарстане задержали педофила, который искал жертв в игре PUBG Mobile
Зона кафе, продукты с чистым составом и свежесваренный кофе: что предлагает новая сеть продуктовых магазинов в Казани
Интересное в Казани
4 дня назад

Зона кафе, продукты с чистым составом и свежесваренный кофе: что предлагает новая сеть продуктовых магазинов в Казани