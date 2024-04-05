Указ подписан. Разовая выплата российским пенсионерам 10 тысяч рублей начнется с 5 апреля

В апреле 2024 года российские пенсионеры получат дополнительные разовые выплаты, которые начнут поступать уже с 3 числа месяца.

Это финансовое поощрение, которое в большинстве случаев составит 10 тысяч рублей, будет начислено вместе с обычной пенсией, по данным PRIMPRESS.

Эксперт в области пенсионного обеспечения Анастасия Киреева объяснила, что эти выплаты связаны с памятными датами мая, и их могут ожидать разные категории пенсионеров. «Ко Дню Победы и другим знаменательным датам мая, пожилым гражданам начислят единоразовые выплаты от федерального бюджета, причем зачисление произойдет уже в апреле, начиная с 3-го числа», – отметила Киреева.

В региональном масштабе пенсионеры также могут рассчитывать на дополнительные средства, связанные с празднованием важных дат. Размер этих выплат может варьироваться от 10 до 25 тысяч рублей в зависимости от региона. Например, пенсионеры Подмосковья могут ожидать значительные выплаты.

Правительственные указы, регламентирующие эти выплаты, уже подписаны, и деньги будут постепенно поступать пенсионерам вместе с их апрельскими пенсиями, обеспечивая дополнительную поддержку в преддверии праздничных дат.