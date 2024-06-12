Указ подписан. Разовая выплата пенсионерам по году рождения в 20 тысяч рублей начнется в июне

С июня текущего года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области введены новые меры поддержки для пожилых граждан.

Пенсионеры, достигшие знаменательных возрастных рубежей, теперь могут рассчитывать на единовременные пособия, размер которых зависит от их возраста

15 000 рублей для тех, кто достиг 90 лет;

20 000 рублей при достижении 95 лет;

25 000 рублей для жителей столетнего возраста и старше, причем данная сумма будет выплачиваться ежегодно после достижения 100 лет.

Как получить пособие?

Для того чтобы получить полагающееся пособие, пенсионерам или их законным представителям необходимо обратиться с заявлением в местные органы социальной защиты. Процесс подачи заявления предусмотрен как для самих пенсионеров, так и для лиц, действующих от их имени.

Критерии для получения выплат

Пособие предназначено для тех пенсионеров, кто отмечал свой юбилей в текущем календарном году, а также для тех, кто отметил свой юбилей в предыдущие месяцы и уже получил положительное решение о выплате. Официальные выплаты начались с 8 июня и будут продолжаться в соответствии с поступлением заявлений и проверкой данных.

Это нововведение является частью усилий региональных властей по повышению уровня социальной поддержки старшего поколения и призвано обеспечить более комфортные условия для жизни пенсионеров, достигших значительного возраста.