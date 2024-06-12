Указ подписан. Разовая выплата пенсионерам по году рождения в 20 тысяч рублей начнется в июне
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С июня текущего года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области введены новые меры поддержки для пожилых граждан.
Пенсионеры, достигшие знаменательных возрастных рубежей, теперь могут рассчитывать на единовременные пособия, размер которых зависит от их возраста
- 15 000 рублей для тех, кто достиг 90 лет;
- 20 000 рублей при достижении 95 лет;
- 25 000 рублей для жителей столетнего возраста и старше, причем данная сумма будет выплачиваться ежегодно после достижения 100 лет.
Как получить пособие?
Для того чтобы получить полагающееся пособие, пенсионерам или их законным представителям необходимо обратиться с заявлением в местные органы социальной защиты. Процесс подачи заявления предусмотрен как для самих пенсионеров, так и для лиц, действующих от их имени.
Критерии для получения выплат
Пособие предназначено для тех пенсионеров, кто отмечал свой юбилей в текущем календарном году, а также для тех, кто отметил свой юбилей в предыдущие месяцы и уже получил положительное решение о выплате. Официальные выплаты начались с 8 июня и будут продолжаться в соответствии с поступлением заявлений и проверкой данных.
Это нововведение является частью усилий региональных властей по повышению уровня социальной поддержки старшего поколения и призвано обеспечить более комфортные условия для жизни пенсионеров, достигших значительного возраста.
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