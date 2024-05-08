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Указ подписан. Разовая выплата пенсионерам по году рождения в 20 тысяч рублей начнется с 9 мая

С 5 мая пенсионеры некоторых регионов Российской Федерации, достигшие определенного возраста, смогут получить единовременные выплаты.

9111.ru

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С 5 мая пенсионеры некоторых регионов Российской Федерации, достигшие определенного возраста, смогут получить единовременные выплаты.

Пособия будут предоставляться в следующих размерах:

  • 15 000 рублей при достижении 90 лет;
  • 20 000 рублей при достижении 95 лет;
  • 25 000 рублей при достижении 100 лет и старше. После 100 лет выплата будет производиться ежегодно.

Чтобы оформить пособие, нужно подать заявление в органы социальной защиты. Это может сделать как сам пенсионер, так и его законный представитель.

Выплаты начнутся с 5 мая и будут предоставляться пенсионерам, отмечавшим свой юбилей в текущем году. Это также касается тех, кто достиг этих возрастов в предыдущие месяцы и уже имеет положительное решение по выплатам.

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