Указ подписан. Разовая выплата пенсионерам по году рождения в 20 тысяч рублей начнется с 9 мая
9111.ru
С 5 мая пенсионеры некоторых регионов Российской Федерации, достигшие определенного возраста, смогут получить единовременные выплаты.
Пособия будут предоставляться в следующих размерах:
- 15 000 рублей при достижении 90 лет;
- 20 000 рублей при достижении 95 лет;
- 25 000 рублей при достижении 100 лет и старше. После 100 лет выплата будет производиться ежегодно.
Чтобы оформить пособие, нужно подать заявление в органы социальной защиты. Это может сделать как сам пенсионер, так и его законный представитель.
Выплаты начнутся с 5 мая и будут предоставляться пенсионерам, отмечавшим свой юбилей в текущем году. Это также касается тех, кто достиг этих возрастов в предыдущие месяцы и уже имеет положительное решение по выплатам.
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