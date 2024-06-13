Указ подписан. Разовая выплата пенсионерам по году рождения в 20 000 рублей начнется в июне

С июня текущего года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области были введены значимые меры поддержки для пожилого населения.

Эти нововведения предусматривают выплату единовременных пособий для пенсионеров, достигших определенных возрастных рубежей, что является частью усилий региональных властей по улучшению условий жизни старшего поколения.

Структура пособий по возрастным категориям

Пенсионеры, отметившие 90-летие, могут рассчитывать на пособие в размере 15 000 рублей.

Тем, кто достиг 95 лет, полагается единовременное пособие в размере 20 000 рублей.

Жители, перешагнувшие столетний рубеж, получат 25 000 рублей, причем эта сумма будет выплачиваться им ежегодно после достижения 100 лет.

Как получить положенное пособие?

Для получения пособия пенсионерам или их законным представителям необходимо подать заявление в местные органы социальной защиты. Подача заявления возможна как непосредственно пенсионерами, так и лицами, действующими от их имени.

Условия и критерии для начисления выплат

Пособие назначается тем пенсионерам, которые отпраздновали свои юбилеи в текущем календарном году, а также тем, кто отмечал свой юбилей в предыдущие месяцы текущего года и уже получил одобрение на выплату. Официальные выплаты стартовали 8 июня и продолжатся в зависимости от поступления заявлений и их последующей проверки.

Это нововведение является частью широкомасштабных усилий по поддержке старшего поколения в регионе и направлено на создание более комфортных условий для жизни пожилых людей, достигших значимых возрастных отметок. Такие меры не только облегчают жизнь пенсионеров, но и подчеркивают заботу государства о благополучии своих старейших граждан.