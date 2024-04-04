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Указ подписан. Разовая выплата пенсионерам 10 тысяч рублей начнется с 4 апреля

Указ подписан. Разовая выплата пенсионерам 10 тысяч рублей начнется с 4 апреля

9111.ru

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В апреле текущего года российские пенсионеры могут ожидать особенного финансового поощрения, поскольку правительство анонсировало единовременные выплаты, начиная с 10 тысяч рублей, в преддверии грядущих майских торжеств.

Пенсионный специалист Анастасия Киреева раскрыла детали этой инициативы, которая направлена на оказание поддержки старшему поколению России.

Согласно объявлению, начиная с 3 апреля, дополнительные финансовые средства будут зачислены на счета пенсионеров в качестве признания их вклада в исторические события страны, особенно в честь Дня Победы. Это касается не только ветеранов войны, но и других категорий граждан, отмеченных за их службу и труд.

Данные выплаты будут проводиться на федеральном и региональном уровнях, при этом некоторые области, такие как Владимирская и Томская, подтвердили начисление одинаковых сумм для своих пенсионеров. В других регионах, включая подмосковье, пенсионеры могут ожидать единовременных выплат до 25 тысяч рублей, в зависимости от местной бюджетной политики.

Эта мера поддержки выделяется как значительный шаг в направлении признания значимости и достоинства старшего поколения, подчеркивая уважение и благодарность нации за их вклад и жертвы.

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