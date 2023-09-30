Указ подписан: Путин сделал важное заявление — начнется уже 1 октября

Владимир Путин подписал новый указ об осеннем пизрыве. В этом году он будет проводиться с 1 октября по 31 декабря. За это время на службу отправят 130 тысяч человек с 18 до 27 лет.

Известно, что осенний призыв в России обычно начинается 1 октября, однако в прошлом году этот процесс начался спустя месяц. В 2022 году, в России уже проходила частичная мобилизация, результатом которой стал призыв 300 тысяч граждан.

Со времени начала спецоперации на Украине, Путин неоднократно подчеркивал, что срочно призванные граждане не будут направляться для военных действий. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что призывники будут служить только на территории России.

Заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Владимир Цимлянский заявил, что начало призыва во всех регионах России запланировано на 1 октября. Все призванные будут отправлены для службы в пункты дислокации и воинские части, которые находятся на территории России.