Указ подписан: Путин потребовал проиндексировать пенсии работающих пенсионеров

В рамках недавнего общения с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, Владимир Путин заявил о своей поддержке инициативы по восстановлению индексации пенсий для пенсионеров, продолжающих свою трудовую деятельность.

Президент выразил намерение объявить об этом на публичном мероприятии, подчеркивая значимость данного решения.

Путин выразил согласие с предложением и заявил о намерении объявить о своем решении на текущем форуме. Он добавил, что вопрос индексации пенсий для работающих пенсионеров уже длительное время обсуждается разными политическими группами, в том числе фракциями в Госдуме.

Президент также акцентировал внимание на финансовых аспектах этого вопроса, указывая на необходимость увеличения бюджетных ассигнований. Однако, по его словам, текущая потребность экономики в опытных профессионалах, которые находятся на пенсии, но продолжают работать, делает этот шаг особенно важным.

Путин подчеркнул важность поддержки людей и обеспечения социальной справедливости, о которой часто идет речь, особенно в контексте необходимости социальной поддержки для пенсионеров, которые продолжают активно участвовать в рабочем процессе.

Это предложение о возобновлении индексации пенсий видится как критически важная мера для поддержки старшего поколения, что не только поможет улучшить их материальное положение, но и способствует стабильности и прогрессу национальной экономики в условиях нехватки квалифицированных кадров.