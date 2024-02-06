Указ подписан: Президент утвердил рекордное повышение пенсий в 2024 году

В 2024 году запланировано проиндексировать все виды пенсий в России. Однако повышение будет проходить поэтапно и в разное время для разных категорий пенсионеров. Например, с 1 января 2024 года пенсии для неработающих пенсионеров повысятся на 7,5%, а с 1 апреля 2024 года социальные пенсии также увеличатся на тот же процент. Таким образом, каждая категория получателей пенсий получит увеличение в соответствии с установленным графиком.



График повышения был утвержден Правительством РФ и Госдумой еще в конце прошлого года. В соответствии с принятыми законами и постановлениями: с 1 января страховые пенсии увеличатся на 7,5%, с 1 февраля пенсии федеральных льготников также повысятся на 7,5%, а с 1 апреля социальные пенсии увеличатся на 7,5%. Кроме того, работающие, неработающие пенсионеры и инвалиды также получат соответствующее увеличение пенсий.



Индексация страховых пенсионных выплат начнется в январе 2024 года. Трудящимся неработающим пенсионерам будет проиндексировано на 7,5%, что соответствует ожидаемому уровню инфляции к концу 2023 года. Это увеличение распространится на всех пенсионеров, имеющих трудовой стаж. Кроме того, с 1 января 2024 года также планируется увеличение пенсий на 7,5% для других категорий пенсионеров.





Средний размер страховой пенсии в России в 2023 году составил 21 864 рубля. С началом 2024 года этот размер увеличится примерно на 1 640 рублей. Для точного расчета новой суммы пенсии необходимо умножить текущую пенсию на коэффициент 1,053.Помимо этого, в 2024 году пенсионеры будут получать фиксированную выплату в размере 8 134,88 рубля в составе своей пенсии. Стоимость одного пенсионного балла составит 133,05 рубля и зависит от размера страховых взносов, уплачиваемых работодателем за сотрудника. Таким образом, пенсионный коэффициент будет рассчитываться индивидуально для каждого пенсионера. Нет необходимости обращаться в Социальный фонд России (СФР) для автоматического перерасчета пенсии.В 2024 году работающим пенсионерам будет начисляться дополнительная пенсионная надбавка в виде пенсионных коэффициентов, которые зависят от их заработной платы. Эти коэффициенты формируются на лицевом счете в Пенсионном фонде и добавляются каждый год 1 августа. Чем выше заработок работающего пенсионера, тем больше пенсионных баллов ему начисляется. Однако существуют законные ограничения: коэффициент пенсии не может увеличиваться более чем в три раза, что соответствует трем баллам. С учетом того, что стоимость одного пенсионного балла в 2024 году составит 133,05 рубля, максимальная возможная надбавка для работающего пенсионера с 1 августа 2024 года составит 399,15 рубля.Увеличение социальных пенсий и пособий происходит ежегодно 1 апреля через индексацию. В 2024 году социальные пенсии будут увеличены на 7,5%.