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Указ подписан: премьер-министр Михаил Мишустин полностью сильно изменил решение по пенсиям

В 2024 году пенсионеры в России, особенно те, кто относится к наиболее уязвимым категориям населения, могут ожидать значительного улучшения своего финансового положения.

topnews.ru

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В 2024 году пенсионеры в России, особенно те, кто относится к наиболее уязвимым категориям населения, могут ожидать значительного улучшения своего финансового положения.

Государство анонсировало планы по удвоению пенсионных выплат для граждан старше 80 лет и лиц с инвалидностью первой группы.

Эта мера призвана обеспечить более комфортный уровень жизни для тех, кто наиболее нуждается в поддержке. Ожидается, что удвоение пенсий поможет многим старшим гражданам справиться с повседневными финансовыми затруднениями.

Кроме того, планируется ввести дополнительные выплаты для ветеранов Великой Отечественной войны. В знак признательности за их вклад в историю страны, ветеранам будет предоставлена единовременная материальная помощь в размере до 10 тысяч рублей.

Что касается процесса выплат, большинству пенсионеров не придется предпринимать никаких дополнительных шагов для получения увеличенных пенсий. Выплаты будут начисляться автоматически, однако важно поддерживать свои данные в актуальном состоянии и информировать Пенсионный фонд о любых изменениях в жизненных обстоятельствах, которые могут повлиять на размер выплат, например, о появлении иждивенцев.

Эти меры отражают стремление России к созданию более справедливого и социально ориентированного общества, в котором уважение и забота о пожилых людях и лицах с ограниченными возможностями являются приоритетом.

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