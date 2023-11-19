Указ подписан: правительство заставляет регионы перейти на повышенные тарифы на свет для населения

Правительство Российской Федерации намерено повлиять на регионы, чтобы они перешли на новые тарифы на электроэнергию. Согласно информации газеты "Коммерсантъ", Федеральная антимонопольная служба подтверждает, что Правительство стремится ввести различные тарифы на электроэнергию для обычных граждан, в которых ставка будет увеличиваться в зависимости от объема потребляемой энергии.

Инициатива получила поддержку Министерства энергетики, но такая мера затронет только те регионы, которые могут предоставить субсидии на оплату тарифов из своего бюджета. В настоящее время отмечается, что тарифы на электроэнергию для жителей России сознательно сдерживаются на более низком уровне, чем экономически обоснованный уровень.