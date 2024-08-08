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· 16+ · Алина Алмакаева

Указ подписан прямо сейчас: пенсионеров освободили от платы за отопление и воду уже с августа

С  1  августа  2024  года  в  России  стартует ...

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С 1 августа 2024 года в России стартует важная социальная инициатива, направленная на защиту прав пенсионеров в сфере ЖКХ. Теперь пожилые граждане получают эффективный инструмент для борьбы с некачественными коммунальными услугами.

Не плати за то, чего нет:

Главное новшество – возможность не оплачивать коммунальные услуги ненадлежащего качества. Если температура в квартире пенсионера не соответствует нормам или горячая вода не отвечает санитарным требованиям, он вправе не платить за них до устранения нарушений.

Фото и видео в качестве доказательств:

Важный аспект: теперь пенсионеры могут фиксировать факты нарушений с помощью фото и видеосъемки. Эти материалы могут быть использованы в качестве доказательств при обращении с жалобой в управляющую компанию или жилинспекцию.

Компенсация за неудобства:

Верховный суд РФ также встал на сторону пенсионеров, постановив, что в случае предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества, пожилые граждане имеют право на компенсацию в размере 50% от их стоимости.

Забота о старшем поколении в действии:

Нововведения призваны усилить социальную защищенность пенсионеров и дать им реальные рычаги воздействия на недобросовестных поставщиков коммунальных услуг. Государство демонстрирует готовность отстаивать права и интересы старшего поколения, создавая условия для комфортной жизни пенсионеров.

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