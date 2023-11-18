Указ подписан: платить за ЖКХ придется больше

С 1 января 2024 года запланировано введение нового тарифа на электричество по регионам, инициативу поддерживает ФАС. По словам представителей ведомства, этот тариф будет различаться в зависимости от объема потребления: чем больше электричества используется, тем выше будет цена за его потребление.

Планируется сохранить механизм перекрестного субсидирования до 2024 года, при условии введения дифференцированного тарифа на электричество в зависимости от объема потребления - другими словами, социальную норму. Это означает, что платить больше придется именно тем, кто потребляет больше электроэнергии.

ФАС считает, что такой подход поможет уменьшить размеры субсидий, получаемых предприятиями, и бороться с незаконным добычей криптовалюты. Дополнительно в пресс-службе ведомства сообщили, что региональные органы будут устанавливать тарифы с учетом ограничения предельных уровней. Конечная стоимость будет определяться региональными тарифными органами.