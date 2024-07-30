Указ подписан: пенсионеры больше не платят за отопление и воду с 1 августа

В РФ вступают в силу новые меры поддержки для пенсионеров, призванные улучшить их жизненные условия. С 1 августа текущего года пожилые граждане получат возможность не платить за коммунальные услуги при их недостаточном качестве.

Новые правила оплаты коммунальных услуг

Одним из ключевых изменений станет право пенсионеров освобождаться от оплаты за отопление и горячую воду, если услуги не соответствуют установленным нормам. Это касается ситуаций, когда температура в квартире не достигает нормативных значений или качество воды не соответствует санитарным стандартам.

Использование фото и видео как доказательства

Значительным новшеством является возможность использования фото- и видеозаписей в качестве доказательств негодного предоставления услуг. Это упрощает процесс доказывания нарушений со стороны поставщиков услуг и делает защиту прав более доступной.

Право на компенсацию

Пенсионеры теперь также могут требовать компенсацию в размере 1/2 стоимости коммунальных услуг при их ненадлежащем оказании. Это постановление Верховного суда РФ укрепляет защиту прав потребителей старшего возраста и способствует справедливому урегулированию конфликтов.

Принятые меры поддержки пенсионеров являются значительным шагом к укреплению их социальной защищенности. Государство, создавая условия для защиты прав и обеспечения комфортной жизни пожилых граждан, демонстрирует заботу о благополучии наиболее уязвимых категорий граждан. Эти изменения не только улучшат жизнь пенсионеров, но и помогут повысить общее доверие к системе социальной поддержки в стране, сообщает progorodnn.