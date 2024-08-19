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Указ подписан: пенсионеров в возрасте от 59 до 83 лет ждёт приятный сюрприз с 19 августа

В последнее время местные власти объявили о зап...

tkgorod.ru

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В последнее время местные власти объявили о запуске перспективной программы, направленной на интеграцию пожилых людей в культурную жизнь города.

Совершенно бесплатно пенсионеры теперь могут посещать различные городские достопримечательности, наслаждаясь рассказами квалифицированных экскурсоводов.

Усиление социальной активности пожилого населения

Анастасия Киреева, специалист по пенсионным вопросам, подчеркивает, что предстоящие меры увеличат доступ к активному досугу среди пожилых. Если раньше старшее поколение имело возможность заниматься спортом и посещать культурные события без взносов, то теперь к этим привилегиям добавятся и тематические экскурсии.

В Екатеринбурге особое внимание уделено экскурсиям, охватывающим уличное искусство. Пожилые жители могут участвовать в группах до 20 человек и пройти маршрут под руководством профессиональных гидов, которые поделятся знаниями о местных арт-объектах.

Как присоединиться к экскурсионным маршрутам

Для участия в этих экскурсиях пожилым гражданам необходимо лишь обратиться в социальный центр своего района и зарегистрироваться, что откроет им доступ к новым знаниям и впечатлениям.

Такие мероприятия не только способствуют разнообразию повседневной жизни пенсионеров, но и положительно сказываются на их физическом и эмоциональном состоянии. Активное участие в общественной жизни улучшает общее благополучие и психологическую адаптацию.

Социальное значение инициативы

Эта программа значительно улучшает благополучие старшего поколения и отражает заботу государства о его гражданах. Этот комплексный подход к досугу для пенсионеров является ключевым для улучшения качества их жизни, подчеркивая важность таких инициатив.

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