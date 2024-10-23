Указ подписан: пенсионеров, у которых есть непрерывный стаж работы 10-15 лет, ждет приятный бонус с 1 ноября

Для россиян, выходящих на пенсию, появились приятные новости — многие пенсионеры могут рассчитывать на дополнительные выплаты к ежемесячным пенсиям за непрерывный стаж работы от 10 лет.

Это нововведение касается тех, кто на протяжении длительного времени не прерывал трудовую деятельность, и стало особенно актуально благодаря инициативам крупных компаний. Как именно работает это правило, и кто может на него рассчитывать, рассказал пенсионный эксперт.

Как работает система доплат за непрерывный стаж?

Одним из ключевых факторов для получения дополнительных выплат является работа в крупных компаниях и организациях. Руководители таких предприятий во многих регионах внедряют программы лояльности для сотрудников с длительным стажем работы. Для этого требуется непрерывная трудовая деятельность, то есть без значительных перерывов в карьере. Хотя для расчета основной пенсии прерывания стажа могут не иметь критического значения, в случае таких выплат это становится важным фактором.

Кому предоставляются дополнительные выплаты?

Особую значимость непрерывный трудовой стаж приобретает для тех, кто посвятил свою карьеру таким профессиям, как учителя, врачи или шахтёры, а также для людей, работавших в условиях Крайнего Севера. Эти категории работников традиционно получают различные льготы при выходе на пенсию, а теперь могут рассчитывать и на дополнительные выплаты за долгий стаж.

Многие компании поощряют работников, демонстрирующих преданность своему делу, продолжая выплачивать им премии даже после выхода на пенсию. Это особенно касается тех сотрудников, которые проработали в одной организации долгие годы.

Какой размер выплат?

Размер выплат напрямую зависит от продолжительности непрерывного стажа. В некоторых компаниях предусмотрены денежные вознаграждения за стаж от 3-х до 5-ти лет, и такие выплаты могут достигать 1 500 – 2 000 рублей в месяц. Для тех, кто проработал более 10 лет без перерывов, сумма может быть значительно выше — от 2 500 до 3 000 рублей.

Кроме того, подобные выплаты часто привязываются к юбилейным датам, таким как 55, 60, 65 или 70 лет. Пенсионеры могут начать получать эти дополнительные средства уже с октября, что станет приятным бонусом к их основным начислениям.

Непрерывный трудовой стаж становится всё более важным критерием для получения дополнительных выплат к пенсии. Внедрение таких инициатив — это способ поддержать сотрудников, которые долгие годы трудились на благо своих компаний. Тем, кто приближается к пенсионному возрасту или уже вышел на пенсию, рекомендуется поинтересоваться в своей компании, предусмотрены ли подобные выплаты, и как можно их получить.