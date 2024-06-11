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Указ подписан: пенсионеров России, которым от 60 до 85 лет, ждет большой сюрприз в июне

Июнь принесет приятные новости для пенсионеров в возрасте от 60 до 85 лет, поскольку на региональном уровне для них запускается уникальная инициатива.

ptoday.ru

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Июнь принесет приятные новости для пенсионеров в возрасте от 60 до 85 лет, поскольку на региональном уровне для них запускается уникальная инициатива. Об этом сообщила специалист по пенсионным вопросам Анастасия Киреева.

Согласно ее словам, по всей России для пожилых граждан открываются новые центры социального взаимодействия. Эти учреждения, размещенные в помещениях, освободившихся после перестройки Социального фонда, предложат пенсионерам места для активного и содержательного досуга.

«В новых центрах пенсионеры найдут возможность для общения, участия в образовательных лекциях, просмотра фильмов, доступа в интернет и обучения финансовой грамотности и основам использования современных технологий. Все предложенные активности будут бесплатными,» - подчеркнула Киреева.

Проект направлен на обеспечение активного и полноценного времяпрепровождения для старшего поколения. Особое внимание уделено жителям отдаленных населенных пунктов, таких как малые города, села и деревни, где часто не хватает предложений для качественного досуга.

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