Указ подписан. Пенсионеров от 60 до 85 ждет сюрприз уже с 1 марта

Пенсионеры получат новую возможность, которая будет доступна людям в возрасте от 60 до 85 лет.

Проект по созданию центров общения для старшего поколения будет расширен на всю страну уже в марте. Данный проект представляет собой открытие специальных центров для людей пожилого возраста, которые будут размещены на территории помещений, ранее используемых клиентскими службами Пенсионного фонда России (ПФР).

В этих центрах пенсионеры смогут активно проводить свободное время, участвуя в различных мероприятиях, таких как чтение книг в библиотеке, образовательные курсы, работа на компьютере или просто общение с другими участниками. Весь этот сервис будет предоставляться бесплатно.

Данный проект охватит города и районы, где ранее возможностей для досуга было немного. Основной группой, которая сможет воспользоваться этими центрами, являются люди в возрасте от 60 до 85 лет.