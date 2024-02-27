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· Артем Акчурин

Указ подписан. Пенсионеров от 60 до 85 ждет сюрприз уже с 1 марта

Указ подписан. Пенсионеров от 60 до 85 ждет сюрприз уже с 1 марта

iz.ru

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Пенсионеры получат новую возможность, которая будет доступна людям в возрасте от 60 до 85 лет.

Проект по созданию центров общения для старшего поколения будет расширен на всю страну уже в марте. Данный проект представляет собой открытие специальных центров для людей пожилого возраста, которые будут размещены на территории помещений, ранее используемых клиентскими службами Пенсионного фонда России (ПФР).

В этих центрах пенсионеры смогут активно проводить свободное время, участвуя в различных мероприятиях, таких как чтение книг в библиотеке, образовательные курсы, работа на компьютере или просто общение с другими участниками. Весь этот сервис будет предоставляться бесплатно.

Данный проект охватит города и районы, где ранее возможностей для досуга было немного. Основной группой, которая сможет воспользоваться этими центрами, являются люди в возрасте от 60 до 85 лет.

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