Указ подписан. Пенсионеров от 60 до 85 лет ждет сюрприз в феврале

Пенсионерам представили новую возможность, которая коснется граждан от 60 до 85 лет. Расширение этого проекта планируется на территории всей России. Для многих граждан это станет значимым изменением в их жизни. Пенсионный специалист Анастасия Киреева поделилась данными об этой инновации.



По словам эксперта, пенсионеры по всей России в ближайшее время получат новую возможность - создание центров общения для старшего поколения. Эти центры будут развернуты в помещениях, ранее используемых Пенсионным фондом и Фондом социального страхования, сейчас объединенных в Социальный фонд. Указ о расширении этого проекта уже подписан в прошлом году.



В февраля планируется расширить географию проекта. Недавно открылся еще один центр в Тверской области, и после 6 февраля подобные центры зародятся в различных районах, где их раньше не было. В первую очередь они будут запущены в небольших городах и отдаленных местностях, где возможности для активного времяпрепровождения ограничены.В этих центрах пенсионеры смогут наслаждаться посещением библиотек, прохождением образовательных программ, освоить компьютерные навыки или просто общаться с другими участниками. Эти услуги будут предоставляться бесплатно для пожилых людей. Проект ориентирован на людей в возрасте от 60 до 85 лет, и его цель - создание комфортной среды для активного досуга и социализации пожилых граждан.