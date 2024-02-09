Новости России
· Артем Акчурин

Указ подписан. Пенсионеров от 60 до 85 лет ждет сюрприз в феврале

Указ подписан. Пенсионеров от 60 до 85 лет ждет сюрприз в феврале

krots.top

Подписаться в Telegram

Пенсионерам представили новую возможность, которая коснется граждан от 60 до 85 лет. Расширение этого проекта планируется на территории всей России. Для многих граждан это станет значимым изменением в их жизни. Пенсионный специалист Анастасия Киреева поделилась данными об этой инновации.

По словам эксперта, пенсионеры по всей России в ближайшее время получат новую возможность - создание центров общения для старшего поколения. Эти центры будут развернуты в помещениях, ранее используемых Пенсионным фондом и Фондом социального страхования, сейчас объединенных в Социальный фонд. Указ о расширении этого проекта уже подписан в прошлом году.


В февраля планируется расширить географию проекта. Недавно открылся еще один центр в Тверской области, и после 6 февраля подобные центры зародятся в различных районах, где их раньше не было. В первую очередь они будут запущены в небольших городах и отдаленных местностях, где возможности для активного времяпрепровождения ограничены.

В этих центрах пенсионеры смогут наслаждаться посещением библиотек, прохождением образовательных программ, освоить компьютерные навыки или просто общаться с другими участниками. Эти услуги будут предоставляться бесплатно для пожилых людей. Проект ориентирован на людей в возрасте от 60 до 85 лет, и его цель - создание комфортной среды для активного досуга и социализации пожилых граждан.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В массовой драке на Кул Гали участвовали казанские группировки

Интересное в Казани

день назад

На любой вкус и кошелек: что подарить мужчине на 23 февраля

удаление плесени и грибка на стенах цена

Новости Татарстана

час назад

Екатерина Мизулина возмутилась низкими стипендиями казанских студентов

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Радуем близких: рассказываем, где найти в Казани прикольные мелочи и серьезные подарки от 500 рублей

современные танцы в новосибирске в Новосибирске

Новости Татарстана

3 часа назад

Казанских студентов перестали пускать на встречу с Екатериной Мизулиной

Новости Татарстана

день назад

В сети появились правила фотографирования с Мизулиной в Казани

Новости Татарстана

4 часа назад

Володин наградил Ильсура Метшина за многолетний добросовестный труд

Новости Татарстана

день назад

В Казани до осени ограничат движение на семи улицах

Новости Татарстана

6 часов назад

Средняя зарплата в Елабуге составила 83 тысячи рублей
Лонгриды
4 дня назад

Январь побил несколько антирекордов, чем удивит февраль? Синоптик рассказал о перепадах погоды зимой 2024 года

Январь побил несколько антирекордов, чем удивит февраль? Синоптик рассказал о перепадах погоды зимой 2024 года

Новости Татарстана

47 минут назад

Андрей Аршавин примет участие в «Играх будущего» в Казани

Интересное в Казани

день назад

На любой вкус и кошелек: что подарить мужчине на 23 февраля

Новости Татарстана

час назад

Сбежавший менеджер казанского Газпромбанка был арестован заочно

Новости Татарстана

час назад

В Казани снова заработал испанский визовый центр
«В нашей стране не уважают учителей»: что не так с новым школьным порталом Татарстана
Лонгриды
10 дней назад

«В нашей стране не уважают учителей»: что не так с новым школьным порталом Татарстана

Новости Татарстана

2 часа назад

На КАМАЗе назначили нового директора завода двигателей

Новости Татарстана

3 часа назад

Казанских студентов перестали пускать на встречу с Екатериной Мизулиной

Новости Татарстана

4 часа назад

Володин наградил Ильсура Метшина за многолетний добросовестный труд
Лонгриды
16 дней назад

Уже по 150 рублей за десяток: почему куриные яйца в Казани продолжают дорожать