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Указ подписан. Пенсионеров от 60 до 85 лет ждет сюрприз уже с 1 марта

Указ подписан. Пенсионеров от 60 до 85 лет ждет сюрприз уже с 1 марта

gazeta.ru

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Пенсионеры по всей России получат возможность посещать новые центры для пожилых людей, где им будет предоставлена возможность заниматься различными активностями бесплатно. Сообщает пенсионный эксперт Анастасия Кирееева.

Центры будут созданы на базе помещений, которые ранее использовались Пенсионным фондом и Фондом социального страхования и будут доступны для людей в возрасте от 60 до 85 лет. Проект предполагает расширение на всю страну, начиная с февраля.

Эти центры станут местами, где старшее поколение сможет проводить время с пользой, общаясь, обучаясь и участвуя в различных мероприятиях, чтобы обогатить свою жизнь. Эта инициатива позволит пожилым гражданам встретиться, общаться и участвовать в интересных мероприятиях, что, несомненно, привнесет радость и новые возможности в их повседневную жизнь.

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