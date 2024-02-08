Указ подписан. Пенсионеров от 60 до 85 лет ждет ошеломительный сюрприз в феврале

Для пенсионеров открываются новые возможности, которые будут доступны людям в возрасте от 60 до 85 лет. Планируется расширение проекта на всю страну уже в феврале. Это станет поводом для многих старших граждан изменить свою жизнь. Пенсионный эксперт, Анастасия Киреева, поделилась этой информацией.



По словам Киреевой, пенсионеры из всех регионов России в скором времени получат новую приятную возможность. В стране будет расширен проект по созданию специальных центров для людей пожилого возраста, известных как центры общения для старшего поколения.





Центры будут открыты на территории помещений, которые ранее использовались Пенсионным фондом и Фондом социального страхования. Киреева отметила, что это будут клиентские службы ПФР. В прошлом году уже был подписан соответствующий указ.Она также уточнила, что в феврале проект ожидает расширение по всей стране. Недавно был открыт новый центр в Тверской области, а после 6 февраля они появятся во многих других районах, где ранее их не было. Прежде всего, центры будут открыты в небольших городах и отдаленных районах, где возможностей для досуга обычно не так много.В этих центрах пенсионеры смогут активно проводить время, подобно тому, как они делали это раньше в Доме культуры: они смогут почитать книгу в библиотеке, посещать образовательные курсы, пользоваться компьютером или просто общаться с другими участниками. И все это будет предоставляться пожилым гражданам бесплатно, добавила эксперт. Она также уточнила, что основной целевой группой проекта являются люди в возрасте от 60 до 85 лет.