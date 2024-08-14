Указ подписан: пенсионеров освободили от платы за отопление и воду уже с этого месяца

В России вводятся дополнительные льготы для граждан преклонного возраста. С 1 августа 2024 года пожилые люди смогут не оплачивать определённые коммунальные услуги, если они окажутся некачественными. Этот шаг нацелен на защиту прав пенсионеров и создание достойных условий для жизни.

Согласно новым правилам, если в квартире пенсионера продолжительное время температура не соответствует нормам, он имеет право не платить за отопление. То же касается горячей воды: если качество водоснабжения не соответствует санитарным стандартам, пожилой гражданин также может не производить оплату за эту услугу. Кроме того, пенсионеры теперь могут использовать фото или видео как доказательство недостатков в предоставлении коммунальных услуг. Достаточно зафиксировать проблему для подтверждения нарушения стандартов. Также Верховный суд РФ дал возможность пожилым людям требовать возмещение в размере 50% стоимости услуги при её ненадлежащем предоставлении. Эти меры направлены на усиление защиты прав потребителей среди пожилых граждан и на обеспечение справедливости.

Принятые инициативы значительно повышают социальную защиту пенсионеров, обеспечивая их права и позволяя требовать компенсацию за недобросовестность поставщиков коммунальных услуг. Государство показывает свою заботу о старшем поколении, создавая комфортные условия для их жизни на пенсии.