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· 16+ · Алина Алмакаева

Указ подписан: пенсионеров окончательно освободили от платы за отопление и воду уже с августа

С августа 2024 года  в России действуют  новые ...

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С августа 2024 года в России действуют новые правила, защищающие интересы пенсионеров в сфере ЖКХ. Теперь пожилые граждане вправе не платить за услуги, качество которых не соответствует нормам.

Холод и грязь больше не повод для оплаты: Если в квартире пенсионера долгое время холодно из-за плохого отопления или течет ржавая вода из крана, он освобождается от необходимости оплачивать эти "услуги".

Фото и видео в качестве доказательства: Доказать недобросовестность коммунальщиков стало проще. Теперь достаточно зафиксировать проблему на фото или видео, чтобы подтвердить факт нарушения стандартов.

Компенсация за дискомфорт: Более того, Верховный суд РФ закрепил за пенсионерами право на компенсацию в размере 50% от стоимости некачественной услуги.

Победа за пожилыми потребителями: Новые меры – это важный шаг в защите прав пенсионеров и обеспечении им комфортных условий жизни. Государство демонстрирует заботу о старшем поколении, предоставляя им инструменты для отстаивания своих прав в сфере ЖКХ.

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