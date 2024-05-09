Указ подписан: пенсионеров обяжут платить еще четыре налога

Налоги и льготы – это область финансов, которая может показаться сложной для пенсионеров.

В России существует ряд финансовых правил, которые важно учитывать старшему поколению, чтобы избежать неожиданных обязательств.

Например, пенсионеры, продолжающие работать, обязаны платить налог на доходы физических лиц. Этот налог также распространяется на доходы от аренды квартир. Налоговые ставки могут меняться в зависимости от статуса налогоплательщика, будь то самозанятый человек или работающий по другим схемам.

Кроме доходов, налоги могут касаться и собственности. Например, при продаже квартиры до истечения минимального срока владения, пенсионеру придется уплатить налог на полученную прибыль. Также подлежат налогообложению проценты с банковских вкладов, превышающие сумму в 150 тысяч рублей.

Важно помнить о льготах по налогу на имущество, которые применяются к одному объекту из каждой категории недвижимости. Например, если пенсионер владеет несколькими квартирами или гаражами, льгота будет применена только к одному объекту, а за остальные придется уплатить налог.

Также стоит учитывать транспортные налоги, применяемые по разным правилам в различных регионах России. Например, в Санкт-Петербурге пенсионеры освобождаются от транспортного налога за определенные автомобили, в то время как в Москве льготы могут быть предоставлены другим группам граждан.