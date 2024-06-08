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Указ подписан: пенсионеров, которым от 60 до 85 лет, ждет большой сюрприз в июне

В июне этого года пенсионеры России, особенно те, кто находится в возрастной категории от 60 до 85 лет, станут участниками значимого социального проекта.

bangkokbook.ru

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В июне этого года пенсионеры России, особенно те, кто находится в возрастной категории от 60 до 85 лет, станут участниками значимого социального проекта.

Со слов пенсионного эксперта Анастасии Киреевой, по всей стране начнут открываться центры общения, предназначенные для активного и содержательного времяпрепровождения пожилых людей, передает «Наша газета».

Центры общения: что это такое?

Эти новые учреждения создаются на базе пустующих помещений, которые ранее принадлежали Социальному фонду. Целью их создания является предоставление пенсионерам места для ежедневного общения, обмена знаниями и культурного развития.

Возможности и услуги

В центрах общения предусмотрено множество активностей:

  • Образовательные лекции от профессионалов в различных областях.
  • Кинопоказы, включающие как новинки, так и классическое кино.
  • Доступ к интернету и обучающие курсы по работе с компьютером и мобильными устройствами.
  • Курсы финансовой грамотности, научат пенсионеров управлять своими средствами в условиях современной экономики.

Все предложенные услуги и мероприятия будут бесплатными, что делает их доступными для каждого пенсионера.

Цель проекта

Как подчеркивает Анастасия Киреева, основная задача этого проекта — не просто занять свободное время пожилых людей, но и предоставить им инструменты для интеллектуального и социального развития. Проект ориентирован на поддержание активного образа жизни среди пожилого населения и создание условий для их полноценного включения в жизнь общества.

Распределение центров

Особое внимание в рамках проекта уделяется удаленным районам, селам и деревням, где часто недостаточно возможностей для активного и разнообразного досуга. Открытие центров в этих местах может существенно повысить качество жизни местных пенсионеров, предоставляя им равные возможности для общения и самореализации.

Инициатива по открытию центров общения для пенсионеров — это значительный шаг к улучшению условий жизни пожилого населения России. Предоставляя места для обучения, общения и культурного обогащения, проект направлен на создание более инклюзивного и поддерживающего общества, где каждый член, независимо от возраста, может оставаться активным и вовлеченным.

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