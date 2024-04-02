Указ подписан. Пенсионеров, которым от 55 до 85 лет, ждет большой сюрприз в апреле

В апреле этого года пенсионеры в возрасте от 55 лет и старше столкнутся с приятным нововведением: программа, охватывающая все регионы страны, будет значительно расширена, обеспечивая более широкие возможности для активного и содержательного досуга.

Это стало возможным благодаря инициативе федеральных властей и Социального фонда, направленной на создание сети центров общения для старшего поколения.

По словам специалиста по вопросам пенсии Анастасии Киреевой, предстоящие изменения преобразят социальную активность пенсионеров.

«Эти учреждения служат не только как места для социального взаимодействия, но и как площадки для обучения, культурного обогащения и физической активности, где каждый может обрести новые увлечения и друзей», — утверждает Киреева.

В новых центрах предоставляется возможность бесплатно принять участие в многообразии занятий — от творческих мастер-классов и научных лекций до физических упражнений и курсов компьютерной грамотности. Также здесь можно насладиться чтением в уютной библиотеке или найти единомышленников для обсуждения интересных тем.

Создание этих центров, узаконенное недавним указом, значительно расширится в апреле, позволяя пенсионерам по всей стране погрузиться в новые формы деятельности и общения, способствуя таким образом повышению их жизненного благополучия и активности.