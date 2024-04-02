Новости России
· Ульяна Сенько

Указ подписан. Пенсионеров, которым от 55 до 85 лет, ждет большой сюрприз в апреле

Указ подписан. Пенсионеров, которым от 55 до 85 лет, ждет большой сюрприз в апреле

dzen.ru

Подписаться в Telegram

В апреле этого года пенсионеры в возрасте от 55 лет и старше столкнутся с приятным нововведением: программа, охватывающая все регионы страны, будет значительно расширена, обеспечивая более широкие возможности для активного и содержательного досуга.

Это стало возможным благодаря инициативе федеральных властей и Социального фонда, направленной на создание сети центров общения для старшего поколения.

По словам специалиста по вопросам пенсии Анастасии Киреевой, предстоящие изменения преобразят социальную активность пенсионеров.

«Эти учреждения служат не только как места для социального взаимодействия, но и как площадки для обучения, культурного обогащения и физической активности, где каждый может обрести новые увлечения и друзей», — утверждает Киреева.

В новых центрах предоставляется возможность бесплатно принять участие в многообразии занятий — от творческих мастер-классов и научных лекций до физических упражнений и курсов компьютерной грамотности. Также здесь можно насладиться чтением в уютной библиотеке или найти единомышленников для обсуждения интересных тем.

Создание этих центров, узаконенное недавним указом, значительно расширится в апреле, позволяя пенсионерам по всей стране погрузиться в новые формы деятельности и общения, способствуя таким образом повышению их жизненного благополучия и активности.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Набережных Челнах скончалась 30-летняя онколог Алия Шамбазова

Интересное в Казани

20 часов назад

По ту сторону кейтеринга: кулинарное закулисье с бренд-шефом Русланом Марданшиным

как заделать вентиляцию чтобы не лезли тараканы

Новости Татарстана

3 часа назад

Утром на предприятия Нижнекамска и Елабуги совершена атака беспилотников. Есть потерпевшие

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Создайте свой уникальный дом: руководство для казанцев по выгодному строительству в 2024 году

реконструкция мебели в Краснодаре

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане за сутки зафиксировали 110 ДТП

Новости Татарстана

20 часов назад

Фигуристка Загитова исполнила роль Богини в шоу Навки в «Татнефть Арене» в Казани

Новости Татарстана

день назад

В Казани 7-летний мальчик утонул в бассейне в фитнес-клубе, возбуждено уголовное дело

Новости Татарстана

день назад

Стало известно, где именно построят «Тюбетей Tower» в Казани

Новости Татарстана

день назад

Бывший президент «Рубина» возглавил чувашскую национальную автономию
Новости Татарстана
3 часа назад

Утром на предприятия Нижнекамска и Елабуги совершена атака беспилотников. Есть потерпевшие

Утром на предприятия Нижнекамска и Елабуги совершена атака беспилотников. Есть потерпевшие

Новости Татарстана

3 часа назад

В Казани 2 иномарки столкнулись на Вознесенском тракте

Интересное в Казани

20 часов назад

По ту сторону кейтеринга: кулинарное закулисье с бренд-шефом Русланом Марданшиным

Новости Татарстана

3 часа назад

Казань попала в топ-5 мегаполисов России по качеству городской среды

Новости Татарстана

19 часов назад

Медики в Казани 619 раз выезжали на несчастные случаи за прошедшую неделю
Сериал «Слово пацана» покажут на телеканале НТВ уже с 15 апреля
Новости Татарстана
42 минуты назад

Сериал «Слово пацана» покажут на телеканале НТВ уже с 15 апреля

Новости Татарстана

19 часов назад

В апреле в Татарстане обещают температуру воздуха выше нормы

Новости Татарстана

19 часов назад

Полиция начала проверку после угроз школьнику из Чистополя в социальных сетях

Новости Татарстана

20 часов назад

Родники, кафе и памятники: подробности развития туризма в Татарстане по проекту «Волжская тропа»
Красивая улыбка и забота о здоровье: советы от врача-стоматолога
Интересное в Казани
6 дней назад

Красивая улыбка и забота о здоровье: советы от врача-стоматолога