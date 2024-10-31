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Указ подписан: пенсионерам в конце октября зачислят на карту разовую выплату с четырьмя нулями

С конца октября многие пенсионеры России получа...

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С конца октября многие пенсионеры России получат на свои банковские карты разовую денежную выплату, связанную с важными юбилейными датами.

Эта мера поддержки призвана оказать материальную помощь пожилым людям, для которых дополнительные средства могут быть весьма кстати. Как рассказала эксперт по пенсионным вопросам Анастасия Киреева, инициатива особенно актуальна для людей преклонного возраста.

Поддержка к важным жизненным датам

Анастасия Киреева разъяснила, что в России действует система выплат к юбилейным возрастам, особенно после 80 лет. Например, граждане, достигшие 80-летнего возраста, получают повышенную страховую пенсию по старости, которая включает удвоенную фиксированную часть — в 2023 году она составляет примерно 8100 рублей.

Кроме того, в ряде регионов России, таких как Санкт-Петербург и Ленинградская область, пенсионерам выделяются дополнительные единовременные выплаты, привязанные к круглым датам. Те, кто достиг 90 лет, могут рассчитывать на поддержку в размере 15 тысяч рублей. При достижении 95-летнего возраста сумма возрастает до 20 тысяч рублей, а на 100-летний юбилей пенсионеры получают 25 тысяч рублей. Важно отметить, что такие выплаты можно получать каждый год, что обеспечивает дополнительную стабильность и финансовую помощь на старости.

Когда ждать перечислений?

Тем пенсионерам, у которых юбилейные даты уже прошли, выплаты начнут поступать с 30 октября. Если юбилей был недавно, деньги будут зачислены на карту в ближайшие два дня — 30 и 31 октября. Остальные граждане, чьи юбилейные даты наступят позже, также смогут рассчитывать на единовременную выплату по мере достижения соответствующего возраста.

Почему это имеет значение для пожилых людей?

Юбилейные выплаты позволяют пенсионерам почувствовать внимание и заботу со стороны государства, предоставляя финансовую поддержку именно в значимые для них моменты. Дополнительные средства могут быть потрачены на необходимые нужды, такие как медицинские расходы, коммунальные платежи и другие важные траты, что особенно актуально для людей преклонного возраста.

Юбилейные выплаты пенсионерам — это весомая поддержка, придающая особое значение возрастным датам и помогая пожилым людям справляться с текущими нуждами. Разовые выплаты, приуроченные к юбилеям, доступны во все большем числе регионов, что расширяет круг получателей, нуждающихся в дополнительной финансовой помощи.

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