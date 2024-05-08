Указ подписан. Пенсионерам объявлено о разовой выплате 15 тысяч с 6 мая
imghub.ru
С 6 мая пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста, начали предоставлять единовременную выплату в размере 15 000 рублей. Эта финансовая помощь будет назначена автоматически всем пожилым гражданам, получающим страховую пенсию по старости.
В ряде регионов предусмотрены допвыплаты для пенсионеров-долгожителей:
Санкт-Петербург и Ленинградская область:
- 15 тыс. рублей — для тех, кому исполнилось 90 лет;
- 20 тыс. рублей — пенсионерам, достигшим 95 лет;
- 25 тыс. рублей — пенсионерам, перешагнувшим вековой рубеж, с ежегодной выплатой этой суммы в дальнейшем.
Выплаты поступят непосредственно на банковские счета пенсионеров или будут доставлены почтой. Пожилым россиянам, которые недавно отпраздновали свои дни рождения, денежные средства начнут перечислять с 6 мая.
Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань