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Указ подписан: пенсионерам начислят разовую выплату 10 тысяч рублей в июне

В некоторых регионах России старшее поколение, столкнувшееся с тяжелыми жизненными обстоятельствами, получит право на однократную финансовую помощь размером 10 000 рублей.

shraibikus.com

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В некоторых регионах России старшее поколение, столкнувшееся с тяжелыми жизненными обстоятельствами, получит право на однократную финансовую помощь размером 10 000 рублей. Ожидается, что первая серия выплат будет осуществлена уже в июне.

Эта мера направлена на поддержку пожилых людей, страдающих от серьезных болезней или инвалидности, а также тех, кто из-за возраста испытывает затруднения в обеспечении собственных ежедневных нужд. Для оформления помощи потребуется предоставление подтверждающих документов.

Заинтересованным лицам может потребоваться обращение за поддержкой к депутатам местных законодательных органов в отдельных областях. Пенсионеры, чьи доходы не дотягивают до установленного минимума, также имеют возможность претендовать на указанную выплату. Окончательное решение по каждой заявке принимается специальной комиссией в срок от 15 до 20 дней с момента подачи всех необходимых документов.

Те, кто уже включен в список бенефициаров, получат денежные средства 20 июня, в то время как другие получатели смогут ожидать выплату в последующие дни текущего месяца, сообщает «Про Город Киров».

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