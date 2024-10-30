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Указ подписан: пенсионерам 30–31 октября зачислят на карту разовую выплату с четырьмя нулями

С 30 октября пенсионеры, у которых произошло ва...

vologda.ldpr.ru

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С 30 октября пенсионеры, у которых произошло важное событие, начнут получать разовые денежные выплаты на свои банковские карты. Эти средства предназначены для поддержки пожилых граждан, достигших определенных возрастных рубежей.

Об этом сообщила пенсионный эксперт Анастасия Киреева, уточнив, что выплаты будут зачисляться в зависимости от региона и возраста пенсионера.

Кто может рассчитывать на выплату?

Единовременная выплата полагается пенсионерам, отмечающим юбилейные даты, такие как 80, 90, 95 или 100 лет. Эти возрастные рубежи символизируют важные этапы жизни, и государство поддерживает граждан, преодолевших их, особой финансовой помощью. Как пояснила Анастасия Киреева, начиная с 80 лет, граждане получают удвоенную фиксированную выплату к пенсии — около 8100 рублей дополнительно к страховой части выплаты по старости.

Юбилейные выплаты по регионам

Во многих регионах страны, таких как Ленинградская область и Санкт-Петербург, действуют особые программы единовременных выплат пенсионерам. На 90-летие граждане получают разовую поддержку в размере 15 тысяч рублей. На 95 лет выплату увеличивают до 20 тысяч рублей, а на 100-летний юбилей выплата возрастает до 25 тысяч рублей. Интересно, что для долгожителей эта поддержка становится ежегодной, и каждый год граждане, достигшие 100 лет, могут рассчитывать на такие выплаты.

Когда поступят деньги?

Тем, кто уже отметил юбилей недавно, разовая выплата поступит на карту 30 и 31 октября. Остальные пенсионеры смогут получить средства позднее, в зависимости от времени обработки документов. Важно отметить, что за начислениями стоит следить через банковские уведомления, поскольку сроки зачисления могут варьироваться.

Зачем нужны такие меры поддержки?

Эти выплаты не только финансово поддерживают пенсионеров, но и имеют символическое значение, подчеркивая уважение к пожилым людям и благодарность за их вклад в общество. Ежегодные выплаты для пенсионеров старше 100 лет становятся способом поддержки и признания достижений долгожителей.

Единовременные выплаты пенсионерам к юбилейным датам — это важная часть государственной поддержки, особенно значимая в непростое экономическое время. Убедитесь, что ваши близкие, достигшие таких возрастных рубежей, знают об этих выплатах и могут получить их своевременно.

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