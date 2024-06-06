Указ подписан, пенсии решили повысить еще на 20%: пенсионерам объявили о нежданной поддержке
turizm-centr.ru
За ближайшие два года пенсии в России испытают рост на 20% относительно текущего уровня.
Процесс индексации пенсий разделён на два этапа:
- В этом году планируется увеличение пенсий на 9,5%;
- Через два года ожидается ещё одно увеличение на 10,3%.
Это увеличение будет затрагивать различные категории социальных пенсий, включая:
- Пенсии, начисляемые по возрасту;
- Пенсии, выплачиваемые по состоянию здоровья (инвалидность);
- Пенсии, предоставляемые в случае утраты кормильца.
- Кроме того, индексация охватит и государственные пенсии.
Ожидается, что такое повышение коснётся пенсионеров, которые завершили трудовую деятельность, а также тех, кто продолжает работать, как сообщило издание ngnovoros.
Информация о параметрах индексации указана в документации федерального бюджета Социального фонда России. Последнее повышение пенсий произошло в апреле 2023 года.
Согласно отчёту, эксперты выражают мнение, что увеличение пенсий на 20% предоставит существенную поддержку старшему поколению граждан.
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