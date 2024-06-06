Указ подписан, пенсии решили повысить еще на 20%: пенсионерам объявили о нежданной поддержке

За ближайшие два года пенсии в России испытают рост на 20% относительно текущего уровня.

Процесс индексации пенсий разделён на два этапа:

В этом году планируется увеличение пенсий на 9,5%; Через два года ожидается ещё одно увеличение на 10,3%.

Это увеличение будет затрагивать различные категории социальных пенсий, включая:

Пенсии, начисляемые по возрасту;

Пенсии, выплачиваемые по состоянию здоровья (инвалидность);

Пенсии, предоставляемые в случае утраты кормильца.

Кроме того, индексация охватит и государственные пенсии.

Ожидается, что такое повышение коснётся пенсионеров, которые завершили трудовую деятельность, а также тех, кто продолжает работать, как сообщило издание ngnovoros.

Информация о параметрах индексации указана в документации федерального бюджета Социального фонда России. Последнее повышение пенсий произошло в апреле 2023 года.

Согласно отчёту, эксперты выражают мнение, что увеличение пенсий на 20% предоставит существенную поддержку старшему поколению граждан.