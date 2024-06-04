Указ подписан, пенсии решено увеличить еще на 20%: российским пенсионерам объявили о нежданной поддержке

В предстоящие два года пенсионеры в России могут ожидать значительного повышения пенсионных выплат.

Планируемая индексация социальных пенсий на общий уровень в 20% произойдет в два этапа и затронет все категории пенсионных выплат.

Правительство России объявило о планах по поэтапному увеличению пенсионных выплат в ближайшие годы. В 2024 году пенсии будут увеличены на 9,5%, а в 2026 году добавится еще 10,3%. Таким образом, общая индексация составит почти 20%.

Это увеличение коснется различных типов социальных пенсий:

Пенсии по старости

Пенсии по инвалидности

Пенсии по случаю потери кормильца

Кроме того, повышение коснется и государственных пенсий, что гарантирует дополнительную поддержку как работающим, так и неработающим пенсионерам. Данные о предстоящей индексации были включены в последний документ о федеральном бюджете Социального фонда.

Последняя индексация пенсий, прошедшая в апреле 2023 года, также внесла свой вклад в улучшение финансового положения пенсионеров, но предстоящие изменения ожидаются с особенным предвкушением. Эксперты отмечают, что общее повышение пенсий на 20% оказывает существенную поддержку пожилым гражданам, способствуя более стабильному и комфортному уровню их жизни, сообщает ngnovoros.ru.

Предстоящая индексация пенсий в России станет значимым шагом на пути к улучшению благосостояния пожилых граждан. Ожидается, что это увеличение поможет многим справиться с экономическими вызовами, увеличив финансовую уверенность среди пенсионеров по всей стране. Общество и эксперты с оптимизмом встречают новости о предстоящих изменениях, видя в них важный шаг к обеспечению достойной старости для всех граждан.