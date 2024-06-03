Указ подписан, пенсии решено увеличить еще на 20%: пенсионерам объявили о нежданной поддержке

В рамках последних изменений в федеральном бюджете Социального фонда РФ, было объявлено о планах по индексации пенсий на 20% в течение ближайших двух лет.

Это увеличение будет происходить в два этапа и затронет различные категории социальных пенсий.

График индексации:

В 2024 году пенсии увеличатся на 9,5 процента.

В 2026 году предусмотрено повышение на 10,3 процента.

Категории пенсий, подлежащие индексации:

Пенсии по старости;

Пенсии по инвалидности;

Пенсии по случаю потери кормильца.

Повышение коснется как государственных, так и социальных пенсий, и распространится на всех пенсионеров, независимо от их трудового статуса.

Значение индексации:

Это решение является частью усилий правительства по поддержке пожилых граждан и улучшению их финансового положения. Последнее подобное повышение пенсий было проведено в апреле 2023 года, и новый раунд индексации предназначен для дальнейшей помощи в условиях текущей экономической ситуации.

Мнение экспертов:

Экономисты и социальные аналитики положительно оценивают эти изменения, отмечая, что увеличение пенсий на 20% значительно улучшит жизнь многих пенсионеров, помогая им справляться с повседневными финансовыми вызовами. Это повышение пенсий рассматривается как важный шаг в сторону укрепления социальной защиты населения.

Таким образом, план по индексации пенсий представляет собой ключевую часть социальной политики страны, направленной на поддержку пенсионеров и улучшение стандартов их жизни.