Указ подписан, пенсии решено повысить на 20%: пенсионерам объявили о нежданной поддержке

Индексация пенсий в России: +20% к выплатам в ближайшие годы



Правительство планирует значительно увеличить пенсии в России в течение ближайших лет. Согласно федеральному бюджету Социального фонда на 2024-2026 годы, индексация составит 20% от текущего уровня выплат. Повышение будет проходить поэтапно.



График повышения пенсий:

В 2024 году: пенсионеров ждет индексация на 9,5%.

В 2026 году: планируется дополнительное повышение на 10,3%.



Кто получит прибавку?



Индексация затронет все категории пенсионеров, получающих социальные пенсии, в том числе:

Пенсионеров по старости. Пенсионеров по инвалидности. Граждан, получающих пенсию по потере кормильца.



Кроме того, на повышение могут рассчитывать и получатели государственных пенсий. Важно отметить, что индексация коснется как работающих, так и неработающих пенсионеров.



Повышение пенсий на 20% станет весомой поддержкой для пожилых людей и поможет им адаптироваться к растущим ценам.