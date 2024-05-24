Указ подписан, пенсии решено повысить на 20%: пенсионерам объявили о нежданной поддержке
Индексация пенсий в России: +20% к выплатам в ближайшие годы
Правительство планирует значительно увеличить пенсии в России в течение ближайших лет. Согласно федеральному бюджету Социального фонда на 2024-2026 годы, индексация составит 20% от текущего уровня выплат. Повышение будет проходить поэтапно.
График повышения пенсий:
- В 2024 году: пенсионеров ждет индексация на 9,5%.
- В 2026 году: планируется дополнительное повышение на 10,3%.
Кто получит прибавку?
Индексация затронет все категории пенсионеров, получающих социальные пенсии, в том числе:
- Пенсионеров по старости.
- Пенсионеров по инвалидности.
- Граждан, получающих пенсию по потере кормильца.
Кроме того, на повышение могут рассчитывать и получатели государственных пенсий. Важно отметить, что индексация коснется как работающих, так и неработающих пенсионеров.
Повышение пенсий на 20% станет весомой поддержкой для пожилых людей и поможет им адаптироваться к растущим ценам.
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