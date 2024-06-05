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Указ подписан, пенсии решено повысить еще на 20%: в России объявили о нежданной поддержке пенсионеров

В Российской Федерации наступает период значительных изменений в системе пенсионных начислений, который обещает улучшение материального положения пожилых россиян в ближайшие два года.

tver24.com

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В Российской Федерации наступает период значительных изменений в системе пенсионных начислений, который обещает улучшение материального положения пожилых россиян в ближайшие два года. Правительство планирует провести индексацию пенсий на общий уровень в 20%, реализуемую в два этапа.

Структура предстоящих изменений:

  • 2024 год: Начальное повышение пенсионных начислений на 9,5%.
  • 2026 год: Дополнительное увеличение на 10,3%.

Эта индексация охватит все категории социальных пенсий.

Не обойдут стороной и государственные пенсии, обеспечивая расширенную поддержку как активно работающим, так и отошедшим от дел пенсионерам. О планах повышения выплат уже сообщено в последнем документе о федеральном бюджете СФР.

Предыдущее увеличение пенсий весной прошлого года положительно отразилось на экономическом состоянии пенсионеров, однако предстоящие изменения вызывают особый интерес. Эксперты выражают мнение, что 20%-ное увеличение пенсий значительно поддержит старшее поколение, способствуя стабильности и комфорту их жизни, сообщили в «Нашей газете».

Эти меры предвидятся как значимый шаг на пути к повышению благосостояния пожилых людей, помогая им адаптироваться к экономическим трудностям и обеспечивая возможность для более уверенного и содержательного проведения старости. Планы правительства встречаются с оптимизмом среди населения и экспертов, которые видят в них ключ к гарантированию достойного уровня жизни для всех граждан в заслуженные годы.

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