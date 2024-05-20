Указ подписан, пенсии решено повысить еще на 20%: пенсионерам объявили о нежданной поддержке

В ближайшие два года пенсии в России увеличатся на 20% от текущего уровня.

Индексация социальных пенсий будет проведена в два этапа: в 2024 году на 9,5% и в 2026 году на 10,3%. Это изменение затронет все виды социальных пенсий, включая пенсии по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца, а также государственные пенсии. К нему будут иметь право как трудоустроенные, так и безработные пенсионеры.

Детали индексации определены в документе о федеральном бюджете Социального фонда. Последнее проиндексирование пенсий произошло в апреле 2023 года. Эксперты утверждают, что увеличение пенсий на 20% будет значительной поддержкой для пожилых граждан.