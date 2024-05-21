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Указ подписан, пенсии решено повысить еще на 20%: пенсионерам объявили о неожиданной поддержке

В ближайшие два года в России планируется проиндексировать пенсии на 20% от текущего уровня.

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В ближайшие два года в России планируется проиндексировать пенсии на 20% от текущего уровня. Пише "Наша Газета".

Индексация будет осуществлена в два этапа: в 2024 году на 9,5% и в 2026 году на 10,3%. Это изменение затронет все виды социальных пенсий, включая пенсии по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца, а также государственные пенсии. Повышение коснется как работающих, так и неработающих пенсионеров.

Параметры индексации прописаны в документе о федеральном бюджете Социального фонда, и последняя индексация пенсий была проведена в апреле 2023 года. Эксперты считают, что увеличение пенсий на 20% окажет существенную поддержку для пожилых граждан.

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